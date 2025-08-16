Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине

Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине Сальдо: Трамп может принудить Зеленского к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп способен вынудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на урегулирование кризиса на Украине, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. Он отметил, что прошедший на Аляске саммит с главой России Владимиром Путиным показал реальное соотношение сил в мире.

Эта встреча [Путина и Трампа] ясно показала: будущее решают сильные державы, а не киевские марионетки. Возможно, президенту Трампу удастся принудить Зеленского к миру, вырвать его из-под влияния разжигателей войны, — высказался глава региона.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что для достижения мира Киеву необходимо предпринять шаги, которые будут приемлемы для Москвы. По его словам, ведущая роль России в урегулировании украинского кризиса уже не вызывает дискуссий и воспринимается как факт.

Кроме того, турецкая газета Yeni Akit сообщила, что Зеленский объявил о намерении в понедельник отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом. Издание отмечает, что во время визита украинский глава, вероятно, снова подвергнется критике, так как его «будут ругать» в Белом доме.