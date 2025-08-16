Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 20:34

Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине

Сальдо: Трамп может принудить Зеленского к миру на Украине

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп способен вынудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на урегулирование кризиса на Украине, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. Он отметил, что прошедший на Аляске саммит с главой России Владимиром Путиным показал реальное соотношение сил в мире.

Эта встреча [Путина и Трампа] ясно показала: будущее решают сильные державы, а не киевские марионетки. Возможно, президенту Трампу удастся принудить Зеленского к миру, вырвать его из-под влияния разжигателей войны, — высказался глава региона.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что для достижения мира Киеву необходимо предпринять шаги, которые будут приемлемы для Москвы. По его словам, ведущая роль России в урегулировании украинского кризиса уже не вызывает дискуссий и воспринимается как факт.

Кроме того, турецкая газета Yeni Akit сообщила, что Зеленский объявил о намерении в понедельник отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом. Издание отмечает, что во время визита украинский глава, вероятно, снова подвергнется критике, так как его «будут ругать» в Белом доме.

Владимир Сальдо
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
США
Россия
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Трамп рассказал о неожиданном обещании Си Цзиньпина
В Болгарии назвали Европу лишним звеном в решении украинского кризиса
Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине
5 лучших соусов к рису: вкусно, просто, по-домашнему
В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине
Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами и кофе — секрет моего стейка
В Госдуме рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 сентября
Украинские военкомы превратили врачебные комиссии в конвейер трупов
Собчак заметила на встрече Путина и Трампа «путешественника во времени»
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.