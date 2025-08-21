Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:32

Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске произошел пожар в местной мечети, расположенной на Советской улице, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Вечером около 20:00 в здание ворвался молодой человек. Он бросил неизвестный предмет, после чего мечеть загорелась. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в Благовещенске 37-летнего мужчину обвинили в попытке убийства шести человек. Он поджег дом после того, как ему отказали в доступе внутрь. Возгорание потушил сосед, не дав преступнику завершить начатое.

До этого в Бангкоке два гражданина Малайзии пострадали в результате нападения. Злоумышленник облил туристов горючей жидкостью и поджег их. Полиция задержала 30-летнего мужчину из Сакэу, у которого были найдены бутылка с огнеопасной жидкостью и зажигалка. Он признал вину, объяснив действия тяжелым психологическим состоянием из-за безработицы и голода.

Благовещенск
пожары
мечети
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Россияне полюбили shorts
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.