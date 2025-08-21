Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске

В Благовещенске произошел пожар в местной мечети, расположенной на Советской улице, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Вечером около 20:00 в здание ворвался молодой человек. Он бросил неизвестный предмет, после чего мечеть загорелась. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в Благовещенске 37-летнего мужчину обвинили в попытке убийства шести человек. Он поджег дом после того, как ему отказали в доступе внутрь. Возгорание потушил сосед, не дав преступнику завершить начатое.

До этого в Бангкоке два гражданина Малайзии пострадали в результате нападения. Злоумышленник облил туристов горючей жидкостью и поджег их. Полиция задержала 30-летнего мужчину из Сакэу, у которого были найдены бутылка с огнеопасной жидкостью и зажигалка. Он признал вину, объяснив действия тяжелым психологическим состоянием из-за безработицы и голода.