11 августа 2025 в 11:14

Обезумевший от голода пироман поджег двух туристов в Таиланде

Безработный житель Таиланда поджег двух туристов из Малайзии в Бангкоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центре Бангкока возле торгового центра местный безработный совершил нападение на двух граждан Малайзии, сообщает издание Khaosod. Злоумышленник по неясной причине облил туристов горючей жидкостью и поджег.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что нападавшим оказался 30-летний житель провинции Сакэу. При обыске у него обнаружили пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с горючей жидкостью и зажигалку. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что не имел личных претензий к пострадавшим туристам из Малайзии. Свои действия он объяснил тяжелым психологическим состоянием, вызванным отсутствием работы и длительным голоданием.

Ранее в Сети появились кадры стрельбы на популярном продуктовом рынке Ор Тор Кор в Таиланде, унесшей жизни шести человек. Среди погибших — четверо охранников, один поставщик и сам нападавший. По предварительным данным, иностранные туристы не пострадали. На опубликованных кадрах видно, как посетители в панике покидают торговые ряды, раздаются многочисленные выстрелы и крики. Подозреваемый, одетый в белую бейсболку и с рюкзаком на груди, после совершения преступления пытался скрыться с места происшествия.

Таиланд
поджоги
туристы
Малайзия
задержания
