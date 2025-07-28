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28 июля 2025 в 11:54

Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опубликованы кадры смертельной стрельбы на продуктовом рынке Ор Тор Кор в Таиланде, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Как сообщает Reuters, скончались четыре охранника, один из поставщиков и сам нападавший. Предварительно, никто из туристов не пострадал.

На кадрах видно, как люди пытаются выбежать с рынка на улицу и спрятаться. Также слышны звуки выстрелов и крики. Подозреваемый в белой бейсболке и с рюкзаком на груди после стрельбы попытался спокойно покинуть место ЧП.

Полиция выясняет личность преступника и мотивы произошедшего, — подчеркнули тайские правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Конго повстанцы из группировки «Объединенные демократические силы» (ОДС), связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ворвались в католическую церковь и устроили бойню. Погибли по меньшей мере 34 человека.

До этого стрельба произошла в городе Березники Пермского края. Между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт, который быстро вышел из-под контроля: один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов.

Таиланд
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