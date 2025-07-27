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27 июля 2025 в 13:41

Мужчина устроил стрельбу на улице и попал на видео

Два человека госпитализированы в Пермском крае после драки со стрельбой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Березники Пермского края произошла стрельба, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. По данным источника, между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт, который быстро вышел из-под контроля: один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов.

Инцидент произошел вечером 26 июля на проезжей части на улице 30 лет Победы. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но здесь же вновь завязалась потасовка.

Как сообщает канал, по данному факту проводится проверка. Все участники конфликта установлены.

Ранее жителю Санкт-Петербурга Овику Кочаряну, выстрелившему мужчине в живот из травматического пистолета на парковке ТЦ «Сити Молл», огласили приговор. Его признали виновным в хулиганстве и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком.

До этого в Кировском районе Петербурга 18-летний молодой человек открыл стрельбу по подросткам. Когда 17-летний юноша и его 18-летняя спутница прогуливались по улице Лени Голикова, к ним присоединился еще один человек с явно агрессивными намерениями. Неизвестный продемонстрировал предмет, похожий на пневматическое оружие, и начал стрелять подросткам под ноги.

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