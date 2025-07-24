Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком

Жителю Санкт-Петербурга Овику Кочаряну, выстрелившему мужчине в живот из травматического пистолета на парковке ТЦ «Сити Молл», огласили приговор, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Его признали виновным в хулиганстве и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Суд установил, что 14 мая 2024 года между Кочаряном и другим мужчиной разгорелся конфликт из-за парковочного места. Во время ссоры фигурант достал пистолет Grand Power, прицелился в сторону оппонента и четыре раза нажал на курок, после чего уехал. Пострадавший получил ранение передней брюшной стенки справа и ранение левого бедра.

Ранее в Кировском районе Петербурга 18-летний молодой человек открыл стрельбу по подросткам. Когда 17-летний юноша и его 18-летняя спутница прогуливались по улице Лени Голикова, к ним присоединился еще один человек с явно агрессивными намерениями. Неизвестный продемонстрировал предмет, похожий на пневматическое оружие, и начал стрелять подросткам под ноги.

До этого в Краснодаре двое мужчин устроили автомобильную погоню за местным жителем после того, как получили отказ в ответ на просьбу продать им наркотики. В ходе преследования они открыли стрельбу из травматического оружия и ранили оппонента в лоб. Возбуждено уголовное дело.