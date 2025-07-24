Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 18:17

Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком

В Петербурге открывший стрельбу у ТЦ «Сити Молл» мужчина получил условный срок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителю Санкт-Петербурга Овику Кочаряну, выстрелившему мужчине в живот из травматического пистолета на парковке ТЦ «Сити Молл», огласили приговор, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Его признали виновным в хулиганстве и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Суд установил, что 14 мая 2024 года между Кочаряном и другим мужчиной разгорелся конфликт из-за парковочного места. Во время ссоры фигурант достал пистолет Grand Power, прицелился в сторону оппонента и четыре раза нажал на курок, после чего уехал. Пострадавший получил ранение передней брюшной стенки справа и ранение левого бедра.

Ранее в Кировском районе Петербурга 18-летний молодой человек открыл стрельбу по подросткам. Когда 17-летний юноша и его 18-летняя спутница прогуливались по улице Лени Голикова, к ним присоединился еще один человек с явно агрессивными намерениями. Неизвестный продемонстрировал предмет, похожий на пневматическое оружие, и начал стрелять подросткам под ноги.

До этого в Краснодаре двое мужчин устроили автомобильную погоню за местным жителем после того, как получили отказ в ответ на просьбу продать им наркотики. В ходе преследования они открыли стрельбу из травматического оружия и ранили оппонента в лоб. Возбуждено уголовное дело.

Cанкт-Петербург
суды
стрельба
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Стал известен главный стимул для карьерного роста у россиян
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.