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24 июля 2025 в 13:37

В Петербурге девушке выстрелили в лицо ради шутки

Молодой человек из пневматики расстрелял двух сверстников в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кировском районе Петербурга 18-летний молодой человек из пневматического оружия открыл стрельбу по подросткам, сообщает 78.ru. Инцидент произошел вечером 22 июля. Когда 17-летний юноша и его 18-летняя спутница прогуливались по улице Лени Голикова, тогда к ним присоединился еще один человек с явно агрессивными намерениями.

Неизвестный продемонстрировал предмет, похожий на пневматическое оружие, и начал стрелять под ноги подросткам. Когда пара попыталась уйти, агрессор произвел еще несколько выстрелов — один попал юноше в бок, другой ранил девушку в лицо. После этого нападавший стал утверждать, что все это была шутка. Его задержали по статье о хулиганстве.

До этого в Санкт-Петербурге в Невском районе шестиклассник из пневматики произвел выстрел из окна своей квартиры по 69-летней женщине. Пенсионерка получила ушиб бедра и обратилась за медицинской помощью, после чего была отпущена домой в удовлетворительном состоянии. Полиция изъяла у школьника винтовку марки «Страйкер».

Ранее в Находке 13-летний мальчик получил тяжелое ранение глаза во время конфликта из-за девушки возле местного Дома молодежи. В ходе разборки второй участник ссоры использовал пневматическое оружие, выстрелив в лицо оппоненту.

Санкт-Петербург
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