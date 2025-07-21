Мужчина получил пулю в лоб в ходе погони в российском регионе Двое мужчин устроили погоню за жителем Кубани и выстрелили в него из травмата

В Краснодаре двое мужчин устроили автомобильную погоню за местным жителем после того, как получили отказ в ответ на просьбу продать им наркотики, сообщает портал 93.RU. В ходе преследования они открыли стрельбу из травматического оружия и ранили оппонента в лоб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 13 июля. Потерпевший Владислав рассказал журналистам, что во время отдыха с друзьями в ночном клубе к нему подошел незнакомец лет 50 кавказской внешности и попросил продать ему наркотики. После категорического отказа мужчина начал провоцировать конфликт, что вынудило Владислава обратиться к службе безопасности клуба.

Я просил охрану помочь мне. Они постарались оказать. В итоге я ушел из заведения, сел в машину. Меня выследили и тоже подъехали ко мне, началась погоня. Произошло ДТП, въехали в мою машину. Потом случилась стрельба из двух травматических стволов. Одна из пуль прилетела мне в голову, — рассказал Владислав.

После случившегося он сразу же поехал в больницу. Врачи сперва зашили ему рану, не обнаружив пулю. Только после проведения компьютерной томографии медики провели повторную операцию и извлекли снаряд. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, внутричерепную гематому и множественные осколки в тканях. Сейчас мужчина находится в больнице, страдая от сильных головных болей.

В региональном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что установили личность стрелка и опросили его. Кроме того, полицейские изъяли у него травматическое оружие и возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее стало известно, что в Батайске (Ростовская область) будут судить мужчину, обвиняемого в стрельбе из травматического пистолета в участника спецоперации. Семья пострадавшего настояла на том, чтобы дело квалифицировали как покушение на убийство.