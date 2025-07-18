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18 июля 2025 в 17:02

В Батайске будут судить мужчину, стрелявшего в участника СВО

На стрелявшего в бойца СВО жителя Батайска завели дело о покушении на убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Батайске (Ростовская область) будут судить мужчину, обвиняемого в стрельбе из травматического пистолета в участника спецоперации, передает Telegram-канал RT. Семья пострадавшего настояла на том, чтобы дело квалифицировали как покушение на убийство.

По мнению родственников бойца, статью пытались поменять на менее тяжкую. Близкие военного указывали на промедление прокуратуры с подписанием обвинительного заключения. В итоге возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина. Молодой человек, проходивший службу в зоне боевых действий, был избит группой лиц. Один из нападавших выстрелил в него из травматического оружия 12 раз, после чего скрылся. Пострадавший после лечения вернулся в зону СВО.

Ранее сообщалось, что на Чукотке арестовали 35-летнего рецидивиста, который обокрал участника СВО более чем на 3 млн рублей и ударился в бега. Мужчину заключили под стражу на время следствия до 19 августа.

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