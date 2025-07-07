Россиянин обчистил многомиллионный счет участника СВО и подался в бега На Чукотке арестовали рецидивиста за кражу 3 млн рублей со счета участника СВО

На Чукотке арестовали 35-летнего рецидивиста, который обокрал участника СВО более чем на 3 млн рублей и бросился в бега, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа. Мужчину заключили под стражу на время следствия до 19 августа.

По предварительным данным, мужчина, получив доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк Онлайн», принадлежавшему участнику СВО, похитил у бойца денежные средства в размере свыше 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Совершив кражу, мужчина сбежал и был объявлен в розыск, а после задержан. Уголовное дело возбудили по статье о хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Мурино 26-летняя местная жительница обнаружила кражу 100 тысяч рублей из холодильника. По признаниям потерпевшей, преступник попал в квартиру на 18 этаже через незапертую дверь. Сотрудники полиции нашли отпечатки пальцев и следы обуви злоумышленника.

До этого в Волгограде задержали 56-летнего мужчину, которого подозревали в жестоком нападении на пожилую женщину. По данным следствия, злоумышленник проник в частный дом 73-летней жительницы Дзержинского района, ударил ее по голове кувалдой и похитил ценные вещи на сумму около 50 тысяч рублей.