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27 июля 2025 в 16:55

Поддерживаемые ИГ повстанцы устроили кровавую бойню в церкви в Конго

AP: 34 человека погибли в результате нападения повстанцев на церковь в Конго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Конго повстанцы из группировки «Объединенные демократические силы» (ОДС), связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ворвались в католическую церковь и устроили бойню, сообщает Associated Press. По данным агентства, погибли по меньшей мере 34 человека.

Инцидент произошел в провинции Итури на северо-востоке страны. Повстанцы открыли стрельбу по прихожанам внутри храма и на прилегающей территории, некоторых жертв они зарезали с помощью мачете. На месте трагедии обнаружены три обугленных тела, в окрестностях — множество сожженных домов и магазинов.

Тела жертв остаются на месте трагедии, волонтеры планируют похоронить их в братской могиле, которую мы обустраиваем на территории католической церкви, — сообщил AP координатор гражданского общества Дьедонне Дурантабо.

Это не первый инцидент, связанный с «Объединенными демократическими силами» в регионе, — ранее в этом месяце группировка уже устраивала бойню в провинции Итури, в результате которой также погибли десятки мирных жителей. Повстанцы ОДС действуют на границе Конго и Уганды, совершая нападения на гражданских при поддержке боевиков ИГ.

Ранее стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского государства» и его помощника на границе Ирака и Сирии. Они погибли в результате удара неизвестного беспилотника.

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