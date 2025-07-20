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20 июля 2025 в 14:20

Стало известно о гибели одного из лидеров ИГ

ISNA: один из лидеров ИГ погиб при ударе неизвестного беспилотника в Ираке

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из лидеров «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и один из его помощников погибли на границе Ирака и Сирии, сообщает агентство ISNA. Отмечается, что они стали жертвами удара неизвестного беспилотника.

Цель — одно из лиц, разыскиваемых иракскими судебными органами за совершение убийств и взрывов в местах, требующих безопасности, — говорится в сообщении.

По данным агентства, неопознанный беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился «один из самых влиятельных главарей» преступной группировки ИГ. Он и его помощник были убиты при въезде на сирийскую границу в западной части провинции Анбар.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в окрестностях иракской военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада. Журналисты уточнили, что на объекте находились американские военнослужащие.

Как сказано в материале, удар нанесли неопознанным беспилотником. В результате взрыва были повреждены радиолокационная станция и блок с электротехникой.

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