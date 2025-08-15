Россиянин поджег дом с семьей после отказа открыть ему дверь В Благовещенске мужчина поджег дом с семьей после отказа открыть ему дверь

В Благовещенске 37-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство шести человек, передает СУ СК России по Амурской области. Мужчина устроил поджог дома после отказа открыть ему дверь.

1 августа обвиняемый пришел к частному дому, в котором проживала ранее незнакомая ему женщина с родителями и несовершеннолетними детьми. Мужчина выразил недовольство тем, что сын женщины взял у него мопед, и потребовал впустить его в дом. Однако женщина не открыла дверь и попросила его уйти.

Злоумышленник разозлился на женщину и решил сжечь дом с семьей из шести человек. Для этого обвиняемый вернулся к дому с пятилитровой бутылкой бензина, облил горючим входную дверь и зажигалкой поджег ее, тем самым полностью лишив возможности находящихся в указанном доме людей выбраться из него, — сообщается в материалах дела.



После совершения поджога злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия. Возгорание было ликвидировано мужчиной, проживающим в соседнем здании. Он не дал преступнику завершить начатое.

