15 августа 2025 в 11:31

Россиянин поджег дом с семьей после отказа открыть ему дверь

В Благовещенске мужчина поджег дом с семьей после отказа открыть ему дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Благовещенске 37-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство шести человек, передает СУ СК России по Амурской области. Мужчина устроил поджог дома после отказа открыть ему дверь.

1 августа обвиняемый пришел к частному дому, в котором проживала ранее незнакомая ему женщина с родителями и несовершеннолетними детьми. Мужчина выразил недовольство тем, что сын женщины взял у него мопед, и потребовал впустить его в дом. Однако женщина не открыла дверь и попросила его уйти.

Злоумышленник разозлился на женщину и решил сжечь дом с семьей из шести человек. Для этого обвиняемый вернулся к дому с пятилитровой бутылкой бензина, облил горючим входную дверь и зажигалкой поджег ее, тем самым полностью лишив возможности находящихся в указанном доме людей выбраться из него, — сообщается в материалах дела.


После совершения поджога злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия. Возгорание было ликвидировано мужчиной, проживающим в соседнем здании. Он не дал преступнику завершить начатое.

Ранее в Калужской области произошло очередное нападение на синагогу: в ночь на 13 августа неизвестные забросали здание как минимум тремя бутылками с зажигательной смесью. Огонь успел повредить входную часть, но не распространился дальше.

поджоги
Благовещенск
пожары
покушения
