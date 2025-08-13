Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:14

Поджигатели атаковали синагогу в Калужской области

В Обнинске ночью неизвестные попытались поджечь синагогу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калужской области неизвестные совершили нападение на синагогу, пишет RT со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара. Уточняется, что это не первая атака на местную святыню.

В ночь на 13 августа в синагогу Обнинска неизвестные забросили как минимум три бутылки с зажигательной смесью. Огонь повредил входную часть здания, однако дальше пламя не успело распространиться.

Ранее в ночь на 13 августа в подмосковном Щелково загорелось здание местной администрации на площади Ленина. Пламя охватило верхние этажи около 03:30, и к месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. К 04:02 огонь локализовали на площади 140 квадратных метров. В тушении участвовали 19 спасателей и шесть единиц техники. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

До этого в Аксае загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажного дома, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 24 человека и спасли 16, среди них семья с тремя детьми. Двое несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы.

