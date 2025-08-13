Поджигатели атаковали синагогу в Калужской области

В Калужской области неизвестные совершили нападение на синагогу, пишет RT со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара. Уточняется, что это не первая атака на местную святыню.

В ночь на 13 августа в синагогу Обнинска неизвестные забросили как минимум три бутылки с зажигательной смесью. Огонь повредил входную часть здания, однако дальше пламя не успело распространиться.

