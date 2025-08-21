Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Девочка провалилась в котлован с промышленными отходами на «заброшке»

В Приамурье спасли ребенка из котлована с гудроном на заброшенном заводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Амурской области спасли девочку, которая провалилась в котлован с промышленными отходами на территории заброшенного предприятия, сообщает Амурский центр гражданской защиты. Спасательная операция была проведена силами специалистов пожарной части села Тамбовка.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения в среду вечером. На место оперативно выдвинулась дежурная аварийно-спасательная группа, состоящая из трех профессиональных пожарных.

В указанном районе находится площадка неработающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Именно здесь, в котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи, — сказано в сообщении.

Пострадавшую девочку успешно достали из опасной зоны. Медицинское освидетельствование подтвердило, что жизни и здоровью ребенка после пережитого инцидента ничто не угрожает.

Ранее в МЧС Киргизии сообщили, что спасатели планируют добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки Натальи Наговицыной в течение четырех-пяти дней. Женщина уже неделю находится на высоте более семи тысяч метров по причине травмы ноги.

