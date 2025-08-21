Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 09:53

В МЧС раскрыли дальнейшие шаги по спасению альпинистки Наговицыной

МЧС: спасатели доберутся до альпинистки Наговицыной через пять дней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели планируют добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки Натальи Наговицыной в течение четырех-пяти дней, сообщили ТАСС в МЧС Киргизии. Женщина уже неделю находится на высоте более семи тысяч метров по причине травмы ноги.

В районе пика Победы сейчас наблюдается неустойчивая погода. Если условия позволят, то спасатели доберутся до места нахождения Наговицыной за четыре-пять дней, — сказали в ведомстве.

В спасательной операции участвуют восемь опытных специалистов из местной компании, которая принимает большинство зарубежных альпинистов в регионе. Также к операции подключен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что спасение Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, будет чудом. Как объяснил эксперт, речь идет о восхождении на пик женщины, не имеющей нужной подготовки и соответствующей квалификации, с неквалифицированным человеком, не имеющим понимания, как и куда они пошли.

МЧС
спасатели
альпинизм
Киргизия
