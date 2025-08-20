Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 19:10

«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной

В Федерации альпинизма России сочли безнадежной ситуацию с Наговицыной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасение альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, будет чудом, заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в ходе общения с «Матч ТВ». По словам эксперта, оттуда никого не эвакуируют. Как объяснил эксперт, речь идет о восхождении на пик женщины, не имеющей нужной подготовки и соответствующей квалификации, с неквалифицированным человеком, не имеющим понимания, как и куда они пошли.

Это большая проблема, это трагедия. Если кто‑то спасет — это будет чудо. Если она останется живая — это будет два разных чуда, — отметил Яковенко.

Российская альпинистка находится на высоте свыше семи тысяч метров уже почти неделю. У нее остался только спальный мешок, запасы воды и еды почти закончились.

Для спасения к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с шестью специалистами, однако из-за сильного ветра и плохой видимости он жестко приземлился, пострадали командир экипажа и один спасатель. Позднее подняли Ми-17ВМ, но он также не смог приблизиться к месту из-за нулевой видимости.

Также погиб итальянский альпинист, который два раза пытался спасти Наговицыну. Трагедия произошла на высоте 6,8 тысячи метров. Альпинисту стало плохо, и консультация с врачом по рации выявила признаки отека мозга. Спасти его не удалось — он скончался 15 августа.

Киргизия
эвакуация
альпинисты
россиянки
