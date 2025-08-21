Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:46

Генерала ВС России могут посадить на 12,5 года за взятки

Прокурор запросил для генерала Оглоблина 12,5 года колонии за взятки

Сторона обвинения попросила суд приговорить к 12,5 годам лишения свободы экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, генерала Александра Оглоблина. Он проходит фигурантом по делу о взятке в размере 12 млн рублей от завода «Телта», передает РИА Новости.

Государственный обвинитель запросил с учетом осуждения Оглоблина приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года по совокупности преступлений 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщил источник из 235-го гарнизонного военного суда.

Отмечается, что на первом заседании после оглашения обвинительного заключения Оглоблин признал свою вину в получении взятки. Однако он был не согласен с квалификацией дела, сообщал адвокат Максим Довгань.

Ранее бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.

