Генерала ВС России могут посадить на 12,5 года за взятки

Сторона обвинения попросила суд приговорить к 12,5 годам лишения свободы экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, генерала Александра Оглоблина. Он проходит фигурантом по делу о взятке в размере 12 млн рублей от завода «Телта», передает РИА Новости.
Государственный обвинитель запросил с учетом осуждения Оглоблина приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года по совокупности преступлений 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщил источник из 235-го гарнизонного военного суда.
Отмечается, что на первом заседании после оглашения обвинительного заключения Оглоблин признал свою вину в получении взятки. Однако он был не согласен с квалификацией дела, сообщал адвокат Максим Довгань.
Ранее бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.