Генерала ВС России могут посадить на 12,5 года за взятки

Генерала ВС России могут посадить на 12,5 года за взятки Прокурор запросил для генерала Оглоблина 12,5 года колонии за взятки

Сторона обвинения попросила суд приговорить к 12,5 годам лишения свободы экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, генерала Александра Оглоблина. Он проходит фигурантом по делу о взятке в размере 12 млн рублей от завода «Телта», передает РИА Новости.

Государственный обвинитель запросил с учетом осуждения Оглоблина приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года по совокупности преступлений 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщил источник из 235-го гарнизонного военного суда.

Отмечается, что на первом заседании после оглашения обвинительного заключения Оглоблин признал свою вину в получении взятки. Однако он был не согласен с квалификацией дела, сообщал адвокат Максим Довгань.

Ранее бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.