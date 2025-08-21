Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил в разговоре со Sky News, что конфликт в Газе завершится в скором времени. По словам политика, он находится на завершающей стадии.

Если государство сильное, оно может принести мир и обрести союзников <…> Мы не сдаемся, и, я думаю, мы близки к завершению этой войны — войны на семи фронтах, включая Иран и его сателлитов, — подчеркнул премьер.

Конфликт закончится, как только ХАМАС сдастся и выпустит 50 заложников, сообщил Нетаньяху. По его сведениям, 20 из них остаются в живых. Нетаньяху также добавил, что оккупация Газы не является целью Израиля.

Ранее Израиль начал военную операцию по захвату города Газа, бывшего административного центра одноименного палестинского анклава. В тот же день было объявлено о призыве в ЦАХАЛ 60 тысяч резервистов и продлении сроков службы 20 тысячи военных.

Наступление на Газу началось с авиаударов и захвата опорных пунктов на окраине города. В Армии обороны Израиля заявили, что военные намерены усилить натиск на членов палестинского движения ХАМАС и уничтожить их.

