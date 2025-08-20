Израиль начал наступление на Газу и закрепился в окрестностях

Израиль начал наступление на Газу и закрепился в окрестностях Спикер ВС Израиля Дефрин объявил о начале наступления на Газу

Израильские войска начали наступление на город Газу и уже закрепились в его окрестностях, заявил представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин Reuters. Военные приступили к выполнению операции 20 августа.

Спикер ВС Израиля заявил, что бойцы намерены усилить натиск на членов палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Он добавил, что Газа является «оплотом» противника.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Данное решение было принято после обсуждения штатным составом и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.