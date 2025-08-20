Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:39

«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе

Макрон: операция ЦАХАЛ по захвату Газы приведет к катастрофе

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны.

Военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну, — написал Макрон.

Президент Франции отметил, что для завершения конфликта нужно прекратить огонь в секторе Газа, доставить гумпомощь жителям анклава и освободить заложников. Макрон также поддержал идею организации международной миссии для урегулирования ситуации в Газе.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. В ЦАХАЛ отметили, что данное решение было принято после обсуждения штатного состава и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.

Франция
Эммануэль Макрон
Израиль
сектор Газа
