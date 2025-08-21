Популярный российский блогер похвастался визой в США Российский стример Бустер получил визу в США на три года

Популярный российский блогер и стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) сообщил о получении американской визы. Во время трансляции на сервисе Twitch он рассказал, что собеседование в посольстве США в Румынии прошло быстро — ему задали всего три вопроса о работе.

Виза будет действовать до 2027 года. Блогер также отметил, что ему не понравилось в Румынии, и жить там ему было бы тяжело.

Тем временем стало известно, что российский блогер Антон Пикули (настоящее имя — Антон Устимов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск. Соответствующие данные появились в базе Министерства внутренних дел РФ. По какой именно статье его разыскивают, не указывается.

Ранее музыкант и блогер Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян после того, как его концерт отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае. По его словам, он очень любит Россию и всю свою жизнь посвятил соотечественникам. Он также напомнил, что около 10 лет назад многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях.