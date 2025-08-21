Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:39

Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку

В Нижегородской области собака напала на трехлетнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собака укусила трехлетнюю девочку за лицо в деревне Соколово Нижегородской области, передает «Кстати». Животное напало в тот момент, когда дети гуляли на улице.

Собака схватила ребенка за нижнюю часть лица, разорвав губу и оставив рану на подбородке. Девочке наложили швы, сейчас она проходит курс уколов от бешенства. Предполагаемый хозяин собаки отрицает, что имеет какое-либо отношение к животному. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

До этого стало известно, что стая бродячих собак стала нападать на жителей Кировского округа в Омске. Одна из них набросилась на ребенка и укусила его за лицо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Климовске Тульской области нашли обглоданный собаками труп женщины. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позже в Сети появилось видео, как водитель автомобиля при помощи звукового сигнала отгоняет собаку от трупа женщины. Трагедия, по словам очевидцев, произошла в лесополосе.

собаки
животные
нападения
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах
Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты
Вучич анонсировал встречу с Путиным
Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open
Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины
Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины
Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles
Популярный российский блогер похвастался визой в США
Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку
Дочь забеременела от отца-насильника
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам
Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.