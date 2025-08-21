Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку

Собака укусила трехлетнюю девочку за лицо в деревне Соколово Нижегородской области, передает «Кстати». Животное напало в тот момент, когда дети гуляли на улице.

Собака схватила ребенка за нижнюю часть лица, разорвав губу и оставив рану на подбородке. Девочке наложили швы, сейчас она проходит курс уколов от бешенства. Предполагаемый хозяин собаки отрицает, что имеет какое-либо отношение к животному. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

До этого стало известно, что стая бродячих собак стала нападать на жителей Кировского округа в Омске. Одна из них набросилась на ребенка и укусила его за лицо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Климовске Тульской области нашли обглоданный собаками труп женщины. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позже в Сети появилось видео, как водитель автомобиля при помощи звукового сигнала отгоняет собаку от трупа женщины. Трагедия, по словам очевидцев, произошла в лесополосе.