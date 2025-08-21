Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины Хуситы атаковали два судно из-за нарушения эмбарго в адрес Израиля

Члены Вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по двум судам в северной части Красного моря, заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси в эфире канала Al Masirah. Поводом стало нарушение введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.

На текущей неделе мы провели две операции на севере Красного моря, в ходе которых атаковали два судна, нарушивших эмбарго, — сообщил аль-Хуси.

Ранее хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. Представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа рассказал, что атака была осуществлена с применением гиперзвукового оружия.

Также 29 июля израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена в сторону страны. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля, после чего боеприпас был сбит силами ВВС. Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что сирены сработали в соответствии с установленным протоколом. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.