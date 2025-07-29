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29 июля 2025 в 21:12

Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена в сторону страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля, после чего боеприпас был сбит силами ВВС.

После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля, — говорится в сообщении армии.

Пресс-служба также уточнила, что сирены сработали в соответствии с установленным протоколом. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Ранее йеменские хуситы объявили о расширении морской блокады Израиля, пообещав атаковать любые суда, работающие с израильскими портами, независимо от их национальной принадлежности. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что это четвертый этап операций в поддержку Палестины.

До этого хуситы провели серию атак по Израилю, использовав гиперзвуковую ракету и три дрона. По словам Сариа, ракета типа «Палестина-2» поразила цель в Беэр-Шеве, а беспилотники атаковали объекты в Эйлате, Ашкелоне и Хадере.

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