Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету

Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена в сторону страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля, после чего боеприпас был сбит силами ВВС.

После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля, — говорится в сообщении армии.

Пресс-служба также уточнила, что сирены сработали в соответствии с установленным протоколом. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Ранее йеменские хуситы объявили о расширении морской блокады Израиля, пообещав атаковать любые суда, работающие с израильскими портами, независимо от их национальной принадлежности. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что это четвертый этап операций в поддержку Палестины.

До этого хуситы провели серию атак по Израилю, использовав гиперзвуковую ракету и три дрона. По словам Сариа, ракета типа «Палестина-2» поразила цель в Беэр-Шеве, а беспилотники атаковали объекты в Эйлате, Ашкелоне и Хадере.