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26 июля 2025 в 09:20

Хуситы нанесли массированный удар по четырем целям в Израиле

Хуситы нанесли удар ракетой и беспилотниками по четырем объектам в Израиле

Фото: Global Look Press

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли серию ударов по четырем объектам в Израиле, сообщил представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. По его словам, удары наносились с применением ракеты и трех беспилотников,

Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он.

В свою очередь, три дрона атаковали «важные цели» в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера, отметил Сариа. Он заверил, что все атаки были успешными и достигли своих целей.

Ранее Сариа сообщил, что хуситы нанесли серию ударов по пяти объектам в Израиле, в том числе по аэропорту Бен-Гурион и порту Эйлат. По его словам, удары наносились с применением беспилотников.

До этого газета Financial Times сообщила, что йеменские хуситы провели перегруппировку сил и подготовились к новым атакам на суда в Красном море, несмотря на достигнутое в начале мая соглашение о перемирии с США. Опрошенные эксперты отметили, что договор позволил остановить серию мощных американских ударов по позициям и складам шиитской группировки.

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