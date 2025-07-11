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11 июля 2025 в 10:16

В Британии разоблачили истинные планы хуситов

FT: хуситы использовали перемирие с США для подготовки к новым атакам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Йеменские хуситы провели перегруппировку сил и подготовилось к новым атакам на суда в Красном море, несмотря на достигнутое в начале мая соглашение о перемирии с США, пишет Financial Times. Опрошенные эксперты отметили, что договор позволил остановить серию мощных американских ударов по позициям и складам шиитской группировки.

Эксперт по морской безопасности британской компании EOS Risk Group Мартин Келли отметил, что последние нападения хуситов отличались повышенной агрессивностью по сравнению с предыдущими. По его словам, у группировки было достаточно времени для пополнения запасов противокорабельных ракет и морских дронов, что усилит их возможности в будущих операциях.

Аналитик Фариа аль-Муслими пояснил, что повстанцам требовалась передышка после серьезного ущерба от американских авиаударов. Теперь, по его словам, они готовы возобновить атаки на морские цели.

Ранее хуситы захватили в заложники выживших членов команды греческого сухогруза Eternity C, потопленного в Красном море. На борту находились 21 филиппинец и один гражданин России. Американские дипломаты заявили, что повстанцы уничтожили часть экипажа, затопили судно и блокировали проведение спасательных работ. В заявлении посольства США действия хуситов назвали террористическими и потребовали немедленного освобождения всех задержанных.

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Йемен
США
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