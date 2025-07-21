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21 июля 2025 в 19:06

Хуситы нанесли массированный удар по пяти ключевым объектам Израиля

Порт Эйлат в Израиле Порт Эйлат в Израиле Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли серию ударов по пяти объектам в Израиле, в том числе по аэропорту Бен-Гурион и порту Эйлат, сообщил представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. По его словам, удары наносились с применением беспилотников.

[Подразделения] беспилотной авиации вооруженных сил Йемена провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион. — NEWS.ru) и военную цель в районе Яффо (Тель-Авив. — NEWS.ru), а также порт Умм-эр-Рашраш (Эйлата. — NEWS.ru), аэропорт Рамон и военный объект в районе Ашдод, — сказал он.

По данным представителя хуситов, в атаке были задействованы пять ударных БПЛА. Военное командование движения утверждает, что все поставленные задачи в ходе операции были успешно выполнены.

Ранее газета Financial Times сообщила, что йеменские хуситы провели перегруппировку сил и подготовилось к новым атакам на суда в Красном море, несмотря на достигнутое в начале мая соглашение о перемирии с США. Опрошенные эксперты отметили, что договор позволил остановить серию мощных американских ударов по позициям и складам шиитской группировки.

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