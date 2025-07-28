Хуситы пригрозили атакой на суда всех работающих с Израилем компаний

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) планируют наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По его словам, которые передает телеканал Al Masirah, Вооруженные силы Йемена приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку Палестины и начать четвертый этап морской блокады противника.

Этот этап предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил, — подчеркнул Сариа.

Обращаясь к судоходным компаниям, он посоветовал им прекратить сотрудничество с израильскими портами. Также военный представитель «Ансар Аллах» призвал страны, которые хотят избежать эскалации конфликта, оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот прекратил операцию в секторе Газа.

Ранее хуситы нанесли серию ударов по четырем объектам в Израиле с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2» и трех беспилотников. Как отметил Сариа, ракетные войска атаковали «чувствительную цель сионистского противника» в районе Беэр-Шева. Три дрона в свою очередь ударили по «важным целям» в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера, резюмировал он.