Раскрыты ужасающие факты об условиях содержания в элитном пансионате

В элитном реабилитационном центре «Антонов PRO» в Подмосковье четверо сотрудников учреждения систематически избивали постояльцев палками, морили их голодом, а в рот вместо еды заливали кипяток, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что некоторых пациентов запирали в подвале, а одному из них, по словам свидетелей, угрожали пистолетом.

Как сказано в публикации, чтобы скрыть синяки, перед фото- и видеоотчетами для родственников на повреждения наносили тональный крем. По телефону пациентов заставляли говорить бодрым голосом, а за разглашение правды о происходящем угрожали убийством, обещая сообщить родным, что пациент сбежал.

Мотивацией для пыток были деньги: за каждого пациента родственники ежемесячно перечисляли около 150 тысяч рублей, и сотрудники стремились удерживать людей как можно дольше. Все передачи от родных они присваивали себе. В качестве «персонала» в центре работали бывшие уголовники, а его руководитель, по словам одной из пострадавших, хвастался связями в полиции и угрожал расправой, чтобы дело не получило огласки.

4 декабря в Подмосковье был задержан блогер и основатель «Антонов PRO» Максим Антонов. Как отмечалось, силовики обнаружили доказательства избиений и голодовок. Им поступали сообщения о плохих условиях содержания пациентов.