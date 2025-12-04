Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 18:09

Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»

Волочкова рассказала, что не пойдет на «Щелкунчика» из-за высоких цен на билеты

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что не пойдет на спектакль «Щелкунчик» по столь высоким ценам, и осудила администрацию Большого театра за повышение цен на билеты. По ее словам, подобные цены сопоставимы со стоимостью отдыха на Мальдивах.

Цена за билет в партер 500 тыс. рублей. Я за такие деньги лучше слетаю на Мальдивы, куда и собираюсь в конце января. Я считаю, что со стороны администрации Большого театра повышение цен на билеты — это кощунственный поступок по отношению к зрителю, — заявила Волочкова.

Балерина рассказала, что «Щелкунчик» был первой балетной постановкой, которую она посмотрела в жизни. Волочковой тогда было пять лет, в театр ее привела мама. После спектакля она решила стать балериной.

Меня мама повела за руку. И это балет, после которого у меня появилось в жизни не желание, а настоящая цель — стать балериной. Тогда на новогоднюю сказку было престижно пойти как в Большой, так и в Мариинский театр, — объяснила балерина.

Ранее театральный критик Марина Райкина назвала лучшей альтернативой балету «Щелкунчик» Большого театра спектакль музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Она добавила, что в этом балете очень интересная хореография.

