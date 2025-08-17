Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Хуситы ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение «Ансар Аллах» (Хуситы) заявило о проведении ракетного удара по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. Представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah рассказал, что атака была осуществлена с применением гиперзвукового оружия.

Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — заявил Сариа.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников. По словам политика, это самый быстрый способ решить проблему.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о согласии российского руководства с оценками ООН, которая признала критическое обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа, разросшегося до масштабов катастрофы. Она отметила, что Москва не поменяла свою позицию в вопросе разрешения ситуации вокруг Палестины.

