Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах «Страна»: офис Зеленского хочет вынудить Залужного не участвовать в выборах

Офис президента Украины Владимира Зеленского активно работает над тем, чтобы убедить посла страны в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отказаться от участия в президентских выборах, передает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Его хотят либо удержать от баллотирования, либо убедить его выступить от партии действующего лидера.

Наши всячески пытаются вынудить его либо вообще не участвовать в выборах, либо идти с нами. Он не дает четкого ответа. Из-за этой намеренной или нет неопределенности генерал по-прежнему воспринимается как конкурент. И вся его активность, прежде всего — медийная, рассматривается сквозь призму возможной конкуренции на выборах, — сообщил источник.

Издание также подчеркнуло, что высокие рейтинги Валерия Залужного всегда вызывали недовольство в окружении Владимира Зеленского. Даже после того, как политик покинул пост главкома ВСУ и переехал в Лондон, он продолжает оставаться в центре внимания.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к выборам при условии прекращения боевых действий. Украинский президент подчеркнул, что в условиях войны голосование невозможно.