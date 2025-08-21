Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 21:11

Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах

«Страна»: офис Зеленского хочет вынудить Залужного не участвовать в выборах

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского активно работает над тем, чтобы убедить посла страны в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отказаться от участия в президентских выборах, передает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Его хотят либо удержать от баллотирования, либо убедить его выступить от партии действующего лидера.

Наши всячески пытаются вынудить его либо вообще не участвовать в выборах, либо идти с нами. Он не дает четкого ответа. Из-за этой намеренной или нет неопределенности генерал по-прежнему воспринимается как конкурент. И вся его активность, прежде всего — медийная, рассматривается сквозь призму возможной конкуренции на выборах, — сообщил источник.

Издание также подчеркнуло, что высокие рейтинги Валерия Залужного всегда вызывали недовольство в окружении Владимира Зеленского. Даже после того, как политик покинул пост главкома ВСУ и переехал в Лондон, он продолжает оставаться в центре внимания.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к выборам при условии прекращения боевых действий. Украинский президент подчеркнул, что в условиях войны голосование невозможно.

Украина
выборы
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Офис Зеленского старается отговорить Залужного от участия в выборах
Пауки-осы пугают москвичей: так ли они опасны, как выглядят. Главные факты
Вучич анонсировал встречу с Путиным
Названа первая противница теннисистки Андреевой на US Open
Хуситы ударили по двум судам из-за одной необычной причины
Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины
Пол Маккартни подготовил сюрприз для поклонников группы The Beatles
Популярный российский блогер похвастался визой в США
Охотничья собака разодрала лицо трехлетнему ребенку
Дочь забеременела от отца-насильника
«Ручные собачки»: в Госдуме дали резкую оценку европейским элитам
Нетаньяху прибыл в Газу, чтобы утвердить план по разгрому ХАМАС
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.