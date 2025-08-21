Ассоциация фермеров в ЕС указала на последствия от соглашения с США

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ассоциация фермеров в ЕС указала на ущерб союзу от торгового соглашения с США

Европейские фермеры заявляют о негативных последствиях торгового соглашения между ЕС и Соединенными Штатами для местного аграрного сектора, сообщает РИА Новости. По мнению представителей сельскохозяйственного сообщества, на данный момент сложилась неравноправная ситуация для разных участников рынка.

Так, документ открывает рынок Евросоюза для американской фермерской продукции. При этом он создает барьеры для самого объединения.

Производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек и нормативных ограничений, — указывается в документе.

Аграрии подчеркивают, что соглашение усугубляет и без того сложное положение в отрасли. Последняя сталкивается с регулярным ростом затрат и международной конкуренцией.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

