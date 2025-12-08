Поддержавшая экспроприацию активов РФ Франция скрыла информацию о €18 млрд Париж не стал раскрывать данные о хранящихся во французских банках активах РФ

Франция поддерживает инициативу об экспроприации замороженных российских активов в интересах Киева, но скрыла информацию о французских банках, в которых они хранятся, пишет Financial Times (FT). Париж также отказался предоставлять информацию о том, как используются начисленные по ним проценты. По оценкам издания, речь идет о сумме в €18 млрд.

Французские чиновники выступили против привлечения активов из коммерческих банков. Они настаивают, что у частных кредиторов иные договорные обязательства перед клиентами, нежели у бельгийской Euroclear.

По данным источников FT, большая часть российских активов ЦБ во Франции хранится в BNP Paribas, который отказался комментировать эту информацию. Для сравнения, в частных банках Бельгии хранится около €7 млрд.

Это конфиденциальная информация. Как если бы врачи публично обсуждали медицинские данные, — прокомментировал ситуацию представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.

По словам источников издания, у частных банков, хранящих российские активы, как правило, есть обязательства по выплате процентов их владельцу — России. Однако условия договоров различаются, что позволило некоторым кредитным организациям не выплачивать, а накапливать эти средства.

Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.