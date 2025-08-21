Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 20:29

Трамп анонсировал возможное изменение подхода к России через 14 дней

Трамп: США могут изменить подход к конфликту на Украине через 14 дней

Дональд Трамп

Вашингтон может изменить подход к России и конфликту на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью для радиошоу Тодда Старнса. По словам хозяина Белого дома, это может произойти примерно через две недели.

Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход, — подчеркнул он.

До этого советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк потребовал у Запада ракеты для ударов по России. По его словам, это является самой важной частью в гарантиях безопасности Украине.

Также в Сети появилась информация, что конфликт на Украине может завершиться подписанием трехстороннего договора с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По словам источников, соглашение должно быть признано Совбезом ООН.

Ранее Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден позволил Украине лишь защищаться, поэтому ВСУ потерпели крах. Лидер обвинил своего «криворукого и чудовищно некомпетентного» предшественника в конфликте и предрек «интересные времена».

