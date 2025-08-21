Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Криворукий и чудовищно некомпетентный»: Трамп назвал виновника краха ВСУ

Трамп: Байден позволил Украине лишь защищаться, поэтому ВСУ потерпели крах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший американский лидер Джо Байден позволил Украине лишь защищаться, поэтому ВСУ потерпели крах, заявил на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. В частности, хозяин Белого дома обвинил своего предшественника в некомпетентности и предрек «интересные времена». По словам Трампа, он бы не допустил начала СВО, если бы был президентом в это время.

Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? — подчеркнул Трамп.

Пост хозяина Белого дома вызвал критику у российского военного эксперта Бориса Рожина. Аналитик сообщил, что заявление Трампа о невозможности выиграть противостояние на Украине, не атакуя Россию, звучит как угроза новых терактов на территории РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

