Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:03

МИД Испании вызвал российского дипломата из-за инцидента в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Испанское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного РФ в Мадриде из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. В пресс-службе российского посольства подтвердили, что дипломат был приглашен в ведомство, пишет РИА Новости.

Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде, — говорится в сообщении.

Ранее региональная прокуратура Польши сообщила, что в обломках беспилотников, упавших в Люблинском воеводстве, взрывчатых веществ не обнаружено. Проверка проводилась после нарушения воздушного пространства, а фрагменты БПЛА нашли в 12 населенных пунктах на востоке и юго-востоке страны.

Кроме того, анонимный источник заявил, что спецпосланник президента США Кит Келлог направлялся в Польшу во время инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. Другой источник добавил, что в ближайшие дни он прибудет на Украину.

Также заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что Польша могла самостоятельно запустить дроны над своей территорией. По его словам, якобы сбитые БПЛА пролетели слишком большое расстояние.

МИД
Испания
Россия
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Названа причина смерти младенца в Юкках
«Это не мое»: Познер озвучил главную претензию к интервью Пугачевой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.