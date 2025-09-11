МИД Испании вызвал российского дипломата из-за инцидента в Польше

Испанское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного РФ в Мадриде из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. В пресс-службе российского посольства подтвердили, что дипломат был приглашен в ведомство, пишет РИА Новости.

Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде, — говорится в сообщении.

Ранее региональная прокуратура Польши сообщила, что в обломках беспилотников, упавших в Люблинском воеводстве, взрывчатых веществ не обнаружено. Проверка проводилась после нарушения воздушного пространства, а фрагменты БПЛА нашли в 12 населенных пунктах на востоке и юго-востоке страны.

Кроме того, анонимный источник заявил, что спецпосланник президента США Кит Келлог направлялся в Польшу во время инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. Другой источник добавил, что в ближайшие дни он прибудет на Украину.

Также заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что Польша могла самостоятельно запустить дроны над своей территорией. По его словам, якобы сбитые БПЛА пролетели слишком большое расстояние.