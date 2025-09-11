Продюсер раскрыл, во сколько могло обойтись возвращение Лолиты на сцену Продюсер Дворцов: возвращение Лолиты на сцену стоило больше 1 млн рублей

Возвращение певицы Лолиты Милявской на сцену могло стоить больше 1 млн рублей, выразил мнение в беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. Так он отреагировал на слухи о некоем покровителе артистки, который помог ей после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Не могу сказать точно, сумма немаленькая. Больше, чем миллион рублей, — высказался Дворцов.

По сообщениям СМИ, Лолита не отвечает взаимностью богатому поклоннику. Чтобы добиться ее расположения, он, по слухам, решил «подогреть» интерес к ней, из-за чего билеты на концерты артистки снова стали популярны. Дворцов отметил, что певицу всегда окружали состоятельные и влиятельные мужчины.

Ранее появилась информация, что Лолита подняла цену на свои концерты с 4 до 6 млн рублей за 45-минутное выступление. Несмотря на подорожание, график певицы расписан до конца года. В райдере артистки по-прежнему нет алкоголя — только фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом и обязательная бригада скорой помощи.