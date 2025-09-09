Нежнейшие зразы из картофеля с минтаем! Вкусные шарики на ужин и перекус

Нежнейшие зразы из картофеля с минтаем! Вкусные шарики на ужин и перекус

Нежные и сытные зразы из картофеля с минтаем — это блюдо, которое наполнит ваш дом уютом и аппетитными ароматами! Сочетание воздушного картофеля и сочной рыбной начинки покорит даже самых искушенных гурманов.

Отварите 1 кг картофеля в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Для начинки отварите 300 г филе минтая, разомните вилкой, смешайте с обжаренной луковицей и 2 ст. л. сливочного масла. Сформируйте из картофельной массы лепешки, выложите на каждую по 1 ст. л. рыбной начинки, защипните края, придавая форму пирожка. Обваляйте зразы в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом. Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри делают это блюдо настоящим праздником вкуса! Зразы идеально подходят для семейного ужина и порадуют ваших близников простотой и сытностью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.