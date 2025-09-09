Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 21:53

Кутавичюте заявила, что готова сниматься в откровенных сценах

Вильма Кутавичюте Вильма Кутавичюте Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Вильма Кутавичюте, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Хирург», призналась, что готова сниматься в откровенных сценах, только если они прописаны в сценарии и сюжетно оправданы. Выступая на премьере продолжения масштабной саги Юрия Быкова «ЛИХИЕ», она также отметила, что такие сцены в работе — сложная для нее тема, передает корреспондент NEWS.ru.

Сложный вопрос. Вообще, что значит «откровенная сцена»? Когда ты актер, ты подписываешься на то, что написано в сценарии. И если это прописано в нем и это оправдано, то это нужно, — поделилась Кутавичюте.

Ранее актриса Полина Максимова рассказала NEWS.ru, что мода на 1980-е и 1990-е годы в российском кинематографе обусловлена потребностью раскрыть правду об этом времени.

До этого режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».

