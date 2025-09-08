Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 04:32

Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Икра из свеклы с жареным луком — эта заготовка на зиму в банках удивит вкусом и универсальностью. Она сочетает сладость овощей и легкую кислинку томатной пасты, напоминая одновременно салат и изысканную закуску.

Рецепт: запеките или отварите 1 кг свеклы до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Обжарьте 3 крупные луковицы до золотистости, добавьте свеклу, 100 г томатной пасты, 50 мл растительного масла, соль, сахар и черный перец по вкусу. Тушите 20 минут, в конце влейте 1 ст. л. уксуса 9% для сохранности. Разложите горячую икру по стерильным банкам, закатайте крышками.

Эта икра вкуснее грибной! Она хороша как холодная закуска, намазка на бутерброды или гарнир к мясу — она сохраняет летние витамины и радует глаз бордовым цветом даже в самые серые зимние дни.

Ранее стало известно, как приготовить хренодер из томатов и чеснока без варки: рецепт на 2 кг помидоров.

