Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Икра из свеклы с жареным луком — эта заготовка на зиму в банках удивит вкусом и универсальностью. Она сочетает сладость овощей и легкую кислинку томатной пасты, напоминая одновременно салат и изысканную закуску.

Рецепт: запеките или отварите 1 кг свеклы до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Обжарьте 3 крупные луковицы до золотистости, добавьте свеклу, 100 г томатной пасты, 50 мл растительного масла, соль, сахар и черный перец по вкусу. Тушите 20 минут, в конце влейте 1 ст. л. уксуса 9% для сохранности. Разложите горячую икру по стерильным банкам, закатайте крышками.

Эта икра вкуснее грибной! Она хороша как холодная закуска, намазка на бутерброды или гарнир к мясу — она сохраняет летние витамины и радует глаз бордовым цветом даже в самые серые зимние дни.

