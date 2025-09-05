Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:31

Не требует варки! Хренодер из томатов и чеснока — рецепт на 2 кг помидоров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хренодер из томатов и чеснока — это закуска, в которой сочетаются вкусы яркой томатной кислинки, обжигающей остроты хрена и пикантного аромата чеснока, раскрывающегося постепенно, оставляя длительное послевкусие.

Рецепт: пропустите через мясорубку 2 кг спелых помидоров, 100 г очищенного корня хрена и 100 г чеснока. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного молотого перца и 2 ст. л. сахара для баланса. Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и храните в холодильнике.

Хренодер не требует варки, что сохраняет все витамины и остроту. Эта закуска идеально подходит к мясу, пельменям или просто с черным хлебом, укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой. Готовьте с осторожностью — острота заставит прослезиться даже самых стойких!

Ранее стало известно, как приготовить сладкую маринованную капусту по-быстрому: ее можно есть уже через сутки.

помидоры
хрен
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
