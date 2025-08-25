Сладкая маринованная капуста по-быстрому: можно есть уже через сутки

Сладкая маринованная капуста, приготовленная по этому рецепту, будет готова уже через сутки! Ее вкус — это гармония сладости, легкой кислинки и пряных ноток, которые делают салат идеальной добавкой к любым блюдам.

Рецепт: нарежьте 1 кг капусты тонкой соломкой, добавьте 1 натертую морковь и перемешайте. В кастрюле смешайте 500 мл воды, 100 мл уксуса, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 2 лавровых листа и 5 горошин черного перца. Доведите маринад до кипения, залейте капусту, остудите и разложите по стерильным банкам. Закройте крышками и храните в холодильнике или погребе.

Эту капусту по-быстрому можно есть уже через сутки! Попробуйте — и она станет вашим любимым лакомством!

