Кабачковая икра «Нежная» — просто отвал башки: с бархатной текстурой

Кабачковая икра «Нежная» — это вкус лета в каждой ложке! Тающая во рту бархатная текстура сочетает в себе сладковатые нотки молодых кабачков, пикантность обжаренного лука и моркови и тонкий аромат томатов и зелени. Просто отвал башки!

Для приготовления возьмите 2 кг молодых кабачков, 500 г моркови, 300 г репчатого лука, 500 г томатов, 100 мл растительного масла. Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистости. Добавьте кабачки и тушите 20 минут. Томаты ошпарьте, снимите кожицу, измельчите и добавьте к овощам. Тушите еще 30 минут на медленном огне, в конце добавьте соль, перец, 1 ч. л. сахара и пучок рубленой зелени.

Готовую массу пюрируйте блендером до однородности, прокипятите 5 минут и разложите по стерильным банкам. В этой кабачковой икре идеальный баланс вкусов — она не слишком острая, но с приятной глубиной, которая делает закуску универсальным дополнением к тостам, кашам или мясу.

