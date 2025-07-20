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20 июля 2025 в 12:15

Помидоры с луком в банке: хрустящий салат на зиму без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из помидоров с луком в банке — это яркая закуска с насыщенным вкусом, где сладость томатов сочетается с пикантной остротой лука и пряным маринадом. Закатывается этот хрустящий салат на зиму без стерилизации.

Для приготовления нарежьте 1 кг плотных помидоров дольками, 2 луковицы — тонкими кольцами. Плотно уложите в стерильные банки, пересыпая 3 зубчиками чеснока и веточками укропа. Приготовьте маринад: вскипятите 500 мл воды с 50 мл уксуса 9%, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5 горошинами черного перца и 2 лавровыми листами.

Залейте горячим маринадом банки, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Через 2 недели салат готов — он отлично дополнит мясные блюда и сохранит вкус лета!

Ранее стало известно, как заготовить в банках салат «Тещин язык» с баклажанами.

помидоры
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домашние заготовки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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