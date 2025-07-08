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08 июля 2025 в 05:01

«Тещин язык» из баклажанов с чесночком: эти закрутки не будут простаивать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти закрутки не будут простаивать и поразят вас насыщенным вкусом: нежные баклажаны пропитываются томатным соком, перец добавляет сладость, а чесночок дарит пикантную остроту. Такой «Тещин язык» в доме только в радость.

Для приготовления нарежьте 2 кг баклажанов кружочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и обжарьте их до золотистого цвета. Пропустите через мясорубку 1 кг помидоров, 3 сладких перца и 5 зубчиков чеснока, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла и 50 мл уксуса 9%.

Доведите смесь до кипения, опустите в нее баклажаны и тушите 15 минут. Разложите горячую заготовку по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Зимой эта закуска станет настоящим спасением — подавайте ее с мясом, картошкой или просто на хлеб, наслаждаясь летним вкусом!

Ранее стало известно, как замариновать редиску, чтобы получилась хрустящая, слегка острая закуска.

баклажаны
рецепты
домашние заготовки
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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