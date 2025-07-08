«Тещин язык» из баклажанов с чесночком: эти закрутки не будут простаивать

«Тещин язык» из баклажанов с чесночком: эти закрутки не будут простаивать

Эти закрутки не будут простаивать и поразят вас насыщенным вкусом: нежные баклажаны пропитываются томатным соком, перец добавляет сладость, а чесночок дарит пикантную остроту. Такой «Тещин язык» в доме только в радость.

Для приготовления нарежьте 2 кг баклажанов кружочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и обжарьте их до золотистого цвета. Пропустите через мясорубку 1 кг помидоров, 3 сладких перца и 5 зубчиков чеснока, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла и 50 мл уксуса 9%.

Доведите смесь до кипения, опустите в нее баклажаны и тушите 15 минут. Разложите горячую заготовку по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Зимой эта закуска станет настоящим спасением — подавайте ее с мясом, картошкой или просто на хлеб, наслаждаясь летним вкусом!

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