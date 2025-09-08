Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка Убитая в Петербурге девочка-подросток попала на камеру не за долго до трагедии

Последние часы жизни 15-летней девочки, убитой в одном из отелей Санкт-Петербурга, попали на камеры видеонаблюдения, которые публикует Telegram-канал «112». В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.

На опубликованных кадрах видно, как 19-летний юноша заводит школьницу в гостиничный номер. Там же он позже расправится с ней.

Погибшая отправилась на прогулку с молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете. Перед уходом подросток попросила подругу прикрыть ее перед мамой, чтобы та не узнала, куда она идет. Женщина не подозревала, что ее дочь находится в компании незнакомца.

Ране сообщалось, что 19-летний убийца подростка находился в состоянии острого психоза. Отмечается, что он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах. Пара познакомилась через игровую платформу «Роблокс», их отношения начались с общения и позже переросли в роман. Родители девушки запретили ей продолжать общение, что привело к разрыву.