Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:21

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Убитая в Петербурге девочка-подросток попала на камеру не за долго до трагедии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние часы жизни 15-летней девочки, убитой в одном из отелей Санкт-Петербурга, попали на камеры видеонаблюдения, которые публикует Telegram-канал «112». В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.

На опубликованных кадрах видно, как 19-летний юноша заводит школьницу в гостиничный номер. Там же он позже расправится с ней.

Погибшая отправилась на прогулку с молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете. Перед уходом подросток попросила подругу прикрыть ее перед мамой, чтобы та не узнала, куда она идет. Женщина не подозревала, что ее дочь находится в компании незнакомца.

Ране сообщалось, что 19-летний убийца подростка находился в состоянии острого психоза. Отмечается, что он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах. Пара познакомилась через игровую платформу «Роблокс», их отношения начались с общения и позже переросли в роман. Родители девушки запретили ей продолжать общение, что привело к разрыву.

Санкт-Петербург
убийства
подростки
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Подросток умер во время велогонки во Франции
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.