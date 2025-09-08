Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Азалия, или садовый рододендрон, — это тот самый кустарник, от которого захватывает дух в пору цветения. Его пламенеющие красные цветы, собранные в пышные соцветия, вспыхивают в саду, словно огненные букеты, на фоне глянцевой тёмно-зелёной листвы. И пусть вас не пугает её аристократичная внешность — это удивительно стойкое растение!

Я сею её семена под зиму, прямо в промёрзшую землю, присыпая легкой смесью торфа и песка. Зимняя стратификация — лучший старт для крепких всходов. Весной они появляются, уже закалённые холодом, готовые к нашим капризным веснам. Эта красавица обладает поистине северным характером: современные сорта прекрасно зимуют без укрытия, выдерживая морозы до -30 °C, растут на кислых почвах, где другие культуры просто не выживают, и годами обходятся без пересадки. Она не требует сложного ухода — лишь легкое притенение и влажная почва. Посадите азалию однажды — и она десятилетиями будет встречать каждую весну фейерверком алых красок, превращая ваш сад в место силы и красоты.

