08 сентября 2025 в 20:10

Стало известно, кто стал новым замгендиректора Роскосмоса

Космонавта Крикалева назначили заместителем гендиректора Роскосмоса

Сергей Крикалев Сергей Крикалев Фото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

Космонавт Сергей Крикалев занял должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам в Роскосмосе, сообщили в Telegram-канале госкорпорации. Герой России получил эту должность по решению наблюдательного совета госкорпорации.

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева — на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в госкорпорации заявили, что руководителя самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова назначили на должность заместителя генерального директора по развитию промышленности в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее в Роскосмосе опровергли слухи об увольнении гендиректора «Энергии» Игоря Мальцева. По словам источника, он активно продолжает трудиться вместе с коллективом предприятия. Также стало известно, что специалисты предприятия работают над кораблями «Союз» и «Прогресс», а организация «Энергия» разрабатывает пилотируемый корабль нового поколения и Российскую орбитальную станцию.

